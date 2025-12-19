「BCNランキング」2025年12月8日〜14日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）2位Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）4位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位moto g05（Motorola Mobility）6位arrows We2 FCG02（FCNT）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Galaxy A25 5G S