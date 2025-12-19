19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比120円高の4万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52008.53円ボリンジャーバンド3σ 51282.22円ボリンジャーバンド2σ 50555.91円ボリンジャーバンド1σ 49922.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 49920.00円一目均衡表・転換線 49829.60円25日移動平均 49730.00円一目均衡