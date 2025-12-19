19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の636ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 734.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 724.16ポイントボリンジャーバンド3σ 718.43ポイント75日移動平均 714.88ポイント200日移動平均 711.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 706.57ポイント