◇駒澤大学陸上競技部・箱根駅伝合同取材（18日）箱根駅伝に向けてオンライン取材を開いた駒澤大学。11月全日本では優勝を飾り、3大会ぶり箱根駅伝の総合優勝に向けて藤田敦史監督は「主将の山川を中心に4年生が非常に力を持ったチームだと思います。夏場は故障などもあって全員が夏合宿にそろわない時期もありましたが、駅伝シーズン以降は、4年生を中心に非常にまとまったチームに仕上がってきた。この4年生を中心に、下級生も力