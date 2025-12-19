2026年1月9日（金）深夜24時12分放送スタート 主演・加藤ローサ共演・福田麻貴（3時のヒロイン） 37歳、正反対の二人が繰り広げる“悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”！ ドラマ24 桐山漣志田音々佐藤ミケーラ倭子 ／戸塚純貴・榊󠄀原郁恵！ 婚活という名の戦場を掻き乱す！？個性爆発の豪華共演者が一挙解禁！ 地上波放送後、TVerにて見逃し配信、Lemino