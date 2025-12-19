加藤ローサが主演、3時のヒロイン・福田麻貴が共演する2026年1月9日スタートのドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系／毎週金曜24時12分）より、桐山漣、志田音々、佐藤ミケーラ倭子、戸塚純貴、榊原郁恵の出演が発表された。併せて、戦闘モード全開のキービジュアルも解禁された。【写真】桐山漣が主人公の元カレ役追加キャスト＆原作キャラクター原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞