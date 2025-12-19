アニメ『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の追加声優キャストとして、MEGUMI、小芝風花、吉原光夫、土屋アンナの出演が発表された。併せて、本予告映像が解禁となった。【動画】時計を直すために新たな冒険へ！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』本予告オリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』の最新作となる本作。前作同様、製作総指揮・原作・脚本を西野亮廣、監督を廣田裕介、アニメ