ある日偶然バスで出会った見知らぬ人たちが起こした優しさの輪。1歳9か月の娘の可愛いひと声が、周りの人々の心を温めてくれました。やさしさは伝染する──そんな世の中であってほしいですね。筆者の体験談です。 バスの中