ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）でおなじみのＣＢＣ・若狭敬一アナウンサー。休日に娘と過ごす様子がアップされた。ＣＢＣの情報番組「チャント！」「ｎｅｗｓＸ（クロス）」の公式インスタグラムが１８日までに更新され「若狭アナの休日をのぞき見」と投稿。「さて、とある土曜日の朝。３歳の娘さんは起きるやいなや…『パパチョコレートのお菓子作ろう！』とキラキラした目で若狭アナにお願い。