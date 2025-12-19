今年最大のイベント、大阪・関西万博をマスコットキャラクターとして大いに盛り上げてくれたミャクミャク。 【写真】ミャクミャクツリーは驚くほど自然です 今、SNS上ではそんなミャクミャクをデコレーションに使用したクリスマスツリーが大きな注目を集めている。 「みんなすると思うんですけど、ミャクミャクリスマスツリー出しました。相性良すぎる」 とその模様を紹介したのはたかさん（@ta