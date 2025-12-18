トヨタ自動車株式会社は、6代目となる新型「RAV4」を2025年12月17日に発売した。 新型RAV4は、「Life is an Adventure」を開発テーマに掲げ、「多様化」「電動化」「知能化」の3要素を軸に設計された次世代SUVである。HEVモデルとして「Z」と「Adventure」を展開し、先進的なインテリアや「Toyota Safety Sense」の強化、走破性と快適性を両立したE-Fourシステムなどを採用。今後はGR SPORTやPHEVモデルの投入も予定されて