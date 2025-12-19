シント＝トロイデンのアカデミー責任者、郄野剛氏が語る育成とお金の関係日本代表がブラジルに歴史的勝利を収めるなど、日本サッカーは著しい躍進を遂げている。ナショナルチームの強化が実を結ぶ一方、次なる成長の鍵を握るのがJリーグの価値向上だ。ベルギー1部シント＝トロイデンVVのアカデミー責任者を務める郄野剛氏に、欧州の育成現場から見た日本の課題について話を聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部