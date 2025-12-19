米国政府は、台湾にハイマース（HIMARS、高機動ロケット砲システム）や自爆ドローンなど、約111億540万ドル（約1兆7300億円）規模の武器を売却する。中国は、米国が「一つの中国」（台湾は中国領土の一部であるとする概念）原則に違反したとして、強く反発した。18日、米国防安全保障協力局（DSCA）はこの日国務省の承認を受けて台湾に武器を売却するという事実を議会に通報した。ドナルド・トランプ第1期政府時の2019年に台湾に80