SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのシャツワンピ＆ニットのセットアップ姿を公開した。「もっふもふのイヤマフとベロアのバッグ冬に向けて新しく買ったの寒い季節はあんまり好きじゃないけどおしゃれ楽しめるからいいよね今夜20:00発売のケーブルニットカーデとシャツワンピのセットアップ」とつづり、グレーのニットカーディガンと白のシャツワンピのセット