イギリスのチャールズ国王がロンドン中心部に新たに誕生したビールの醸造所を訪問し、ビール注ぎにも挑戦しました。【映像】ビール注ぎに挑戦する英国王18日、チャールズ国王が訪れたのは、黒ビールで知られるアイルランド発祥のビールブランド「ギネス」の醸造所です。ロンドンの繁華街コベント・ガーデンに今月オープンしました。施設では、きめ細かな泡が特徴のギネスビールの注ぎ方についてレクチャーを受けることができ