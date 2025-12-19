東京都交通局と京浜急行電鉄は、タッチ決済対応のクレジットカードなどによる乗車サービスを、12月23日から全駅に拡大する。都営地下鉄と京急電鉄が連携して、実証実験として一部駅にて2024年12月から開始していた。9月には対象駅を拡大しており、12月23日から全駅でサービスを開始する。タッチ決済に対応するカードやスマートフォンを、改札に新たに設置する専用リーダーにタッチすることで乗降を行うことができる。対応ブランド