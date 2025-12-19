温泉療養のための自炊湯治というと、古い客室と共同トイレが定番だったが、秋田県の玉川温泉では、共同炊事場も新しく、食事をするダイニングもきれいになって、使い勝手がいい湯治場に生まれ変わっている。特別天然記念物「北投石」（ほくとうせき）を産出する稀有な土地に湧く温泉と岩盤浴で病を癒やした人は数知れず。「奇跡の湯」と名高い玉川温泉に足を運んでみてほしい。脅威のpH約1.2、強酸性泉の威力とは玉川温泉の何がす