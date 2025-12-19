吉行淳之介の同名小説が原作の映画『星と月は天の穴』が、12月19日に公開される。舞台は1969年、妻に逃げられたことを引きずり、精神的な関係を遠ざけるようになった小説家・矢添（演・綾野剛）。そんな40男の前に突如現れた女子大生・紀子は、尻込みする矢添の心にどんどん踏み込んでゆくーーそんな二人の奇妙な関係を描いた作品だ。紀子を演じるのは女優の咲耶（さくや）。俳優の吹越満、広田レオナを両親に持つ咲耶は、「純文学