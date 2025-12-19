●きょう19日(金)は穏やかな天気 週末は天気下り坂●あす20日(土)夕方頃～21日(日)朝は一時本降り●季節外れの暖かさ続く 特に土曜日は気温が20度に届く可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 高気圧に覆われ、穏やかな天気が続いている県内…しかし、晴天をもたらしている高気圧は動きが早く、今夜には日本の東に中心が遠ざかっていく見込みです。 きょう19日(金)の日中のうちは、まだ高気圧は西に勢力を残すので、県内は穏や