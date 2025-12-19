静岡駅から少し歩いた先に広がる鷹匠（たかじょう）地区は、古い路地と新しい感性が混ざり合う、都市のなかの小さな文化圏だ。朝は散歩する住民が行き交い、時間が進むにつれ、周辺の店を目当てに人がゆっくりと集まりはじめる。その一角に、開放的な日本茶カフェがある。店名は「GOOD TIMING TEA」。ふらりと立ち寄り、気の向くままに一杯を楽しめるこの場所から、駿河の新しい茶文化が静かに芽生えていた。若い感性でつくる、軽