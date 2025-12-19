スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！本日はプロ野球の名場面の連載です。プロ野球・名シーン「忘れられないあの投球」第４回ソフトバンク・武田翔太プロ初登板、初先発、初勝利（2012年）プロ野球には長く語り継がれる名場面がある。ファンの誰もがテレビに釘付けになったシーンから、知られざる一幕まで、さまざまな名場面を集めた当連載。第４回では、笑顔を浮かべながら並み居る強打者に立ち向かった高卒ルーキー