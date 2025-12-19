第一生命「19億円詐取事件」追跡第5弾！「二番手」銀行マンを頭取に押し上げ、しゃぶり尽くした伝説の生保レディが社内政治で「山銀のドン」を生むまで。組織のトップになるには、多数派を形成しなくてはならない。そう気づいた彼女は身銭で「意中の男」の「子分づくり」に邁進していき―。【前回までの記事はこちらを参照】【「第一生命」19億円巨額詐取】伝説の生保レディ「山銀のドン」との蜜月関係最後に頭取の座を摑み