日帰りで登山が楽しめる「低山」で遭難が相次いでいる。登山やアウトドアを専門とする編集者でライターの野村仁さんは「遭難と聞くと死亡事故や大規模な被害者が出る事故のイメージがあるが、実際は『疲れて歩けない』という救助要請が多い」という――。※本稿は、野村仁『ブームの落とし穴「低山」登山のやってはいけない』（青春新書プレイブックス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Lex_16※写真はイメージです