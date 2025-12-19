「脳内戦艦サナエ」の今度の相手は、中国海軍空母「遼寧」と、その艦載戦闘機JT15。非常にヤバい事態になっている（写真：新華社／共同通信イメージズ 「新華社」）ウクライナ戦争勃発から世界の構図は激変し、真新しい『シン世界地図』が日々、作り変えられている。この連載ではその世界地図を、作家で元外務省主任分析官、同志社大学客員教授の佐藤優氏が、オシント(OSINT Open Source INTelligence：オープンソースインテリジェ