突然ですが、「USB」が何の略か知っていますか?実は〇〇だった…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）」でした！「USB」とは「Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）」の略で、パソコンやスマートフォンなどの情報機器と周辺機器を接続するための通信規格です。一般に「USBメモリ」や「USBケーブル」などの名称で道具のように認識されがちですが