どんどん便利になる「チャンギ空港」私が暮らしているシンガポールは東京23区ほどの小さな島ですが、国際旅客数で見て世界トップ５に入る巨大空港チャンギを保有しています。そして、チャンギは世界のトップをいくドバイをはじめとしたグローバルの巨大空港間の争いの只中にいます。シンガポールを訪れる人のほとんどが利用するチャンギ空港ですが、当空港の半分近くはチャンギから外に出ずにすぐ別の国際線フライトに乗り換えるい