スティーヴン・スピルバーグ監督による新作SF大作「ディスクロージャー・デイ」が、2026年6月12日、全米公開されることが決定した。前作「フェイブルマンズ」（2022）以来の新作で、ジョシュ・オコナー、エミリー・ブラント、コールマン・ドミンゴ、ワイアット・ラッセル、イヴ・ヒューソンらが出演する。作品の概要には「もし存在するのが私たちだけではないと証明されたら、それは恐怖だろうか？ この夏、真実は70億人に属する。