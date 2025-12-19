タリーズコーヒージャパンは、季節限定商品として「抹茶ホワイトモカ」(HOT/ICED、Tallのみ:税込695円)、「抹茶パン･オ･ショコラ」(税込380円)を12月26日に発売する。◆「抹茶ホワイトモカ」HOT/ICED、Tallのみ:税込695円京都府産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやかな甘みを合わせ、優しい味わいに仕上げた。ホイップ×ホワイトチョコのクリーミーな口あたりと、抹茶の奥深い風味のマリアージュが楽し