たくさんの有名人たちが結婚し、そして離婚した2025年。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、2025年の結婚＆離婚を振り返ります。【写真】伊藤蘭の隣でお腹にそっと手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子モテ男は一般女性の方が何とか平和かも年末が近づき、例年通り、"駆け込み婚"が気になる時期。近年トレンドとなっていた大物主演俳優とヒロインとの電撃婚は打ち止め傾向ではあります。しかし、大河ドラマ『豊臣兄