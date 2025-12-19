モキュメンタリーをご存知だろうか。「mock（偽の）」と「documentary（ドキュメンタリー）」を合わせた混成語であり、ドキュメンタリーのように物語や映像を演出する表現手法のことである。近年、モキュメンタリーを用いたホラー作品が日本の出版界を騒がせている。雨穴氏の『変な家』、背筋氏の『近畿地方のある場所について』、梨氏の『かわいそ笑』など、モキュメンタリー作品がヒットを連発。小説原作の映像化も相次いでいる