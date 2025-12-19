「ザクにしてガンダム、ジオングなのに連邦軍という、奇妙な2つの機体。それは陰にして陽、陽にして陰であるふたりの運命そのものである」──アニメ評論家の藤津亮太が、『機動戦士ガンダム サンダーボルト』の魅力についてそう語る。【画像】藤津氏が「何度も読み返した」ピエタを思わせるカーラとダリルの名シーン連載開始時から高い人気を誇り、アニメ化、ガンプラ化も果たし、最終話も大きな反響を呼んだ"大人のガンダム"。シ