東畑開人さんが自身の総決算として書き上げた『カウンセリングとは何か 変化するということ』（講談社現代新書）。その刊行を記念して、9月23日に代官山 蔦屋にて神学者の森本あんりさんとのトークイベント「人生における物語とは何か？−心理学者と神学者が話し合う」が開催されました。そのトークイベントの内容を、全三回にわたってお届けします。第一回では、森本さんが自身の人生を振り返った『魂の教育よい本は時を超えて