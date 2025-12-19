日産と英ウェイブが次世代プロパイロットで協業日産自動車と英国のAIスタートアップ企業ウェイブ（Wayve）は、次世代の自動運転技術『プロパイロット』に関する協業契約を締結した。【画像】日産とウェイブの協業提携の締結式と次世代プロパイロットを搭載した試作車全14枚この提携により、ウェイブの『エンボディドAIソフトウェア』と日産のADAS（先進運転支援システム）が組み合わされることになる。日産と英ウェイブ社が次世