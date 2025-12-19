女優の大政絢が１６日、自身のインスタグラムを更新。モデル・佐藤ありさとともに、女優・桐谷美玲の誕生日を祝福したことを明かした。「美玲の誕生日を、ありさとお祝い」と始めた大政。「１０代の頃から知っているけれど、中身は本当に変わらず。なのに美しさはどんどん増していく美玲さん、今年もお祝いできて幸せ！」とつづり、髪を後ろでまとめ、白のブラウス姿でケーキのプレートを手にする桐谷と並ぶスリーショットをア