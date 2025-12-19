女優の新木優子が１６日、自身のインスタグラムを更新。３２歳の誕生日を報告した。新木は「３２歳になりました！！」と投稿。「３１歳もたくさんの素敵な作品に参加することができて楽しく充実した１年でした」と振り返った。「たくさんの人に支えてもらっているなぁと誕生日は毎年実感するけれど、今年もたくさんの感謝の気持ちを伝える１日になりました」と新木。「毎年友人が祝ってくれる誕生日は、今回も楽しく充実な１