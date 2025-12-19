共働き世帯が増え、「夫婦別財布」でお互いの収入や支出に過度に干渉しないスタイルが定着しつつあります。 しかし、その「自由」と「無関心」の境界線はどこにあるのでしょうか。家計に迷惑をかけなければ何にお金を使ってもいい、と安易に考えていたある男性のケースをみていきます。「夫婦でも、踏み込んでほしくない領域がある」「お互いに仕事を持っているし、ある程度の稼ぎもある。生活費さえ入れていれば、残りの金は自由