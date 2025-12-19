テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。“せいろ蒸しデビュー”を報告し、彩り豊かな手料理の数々を公開した。【写真】「センスを感じるきれいな盛りつけ」堂真理子アナが披露した彩り鮮やかな“せいろ蒸し”料理堂アナは「ついに、せいろデビューしました 以前から気になっていて、ようやく購入しました！」とつづり、肉、魚、野菜、卵などをせいろで蒸した手料理の写真を複数枚投稿。