選手にとってもチームにとっても大きな1勝だ。KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が12月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。9月16日の開幕戦以来のトップを飾った。【映像】激しい三つ巴…勝負所を制する阿久津当試合は起家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、阿久津の並びでスタート。東1局は竹内