映画『ナイトフラワー』での演技が評価され、北川景子が第50回報知映画賞の主演女優賞に輝いた。表彰式に姿を現した北川は、ノースリーブのブラックドレスをまとい、洗練された佇まいで会場の視線を集めた。花束を手渡したのは、親交の深い椎名桔平。和やかなやり取りの中で見せた笑顔からは、作品を走り抜けた充実感がにじんでいた。 スピーチでは、厳しい状況下でも家族を守ろうとする役柄に触れ、演じ