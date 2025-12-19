昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（２８）が、自身の心境について語った。渡邊さんは１９日までに自身のインスタグラムに「悲しい顔をしていれば、『いつまでもＰＴＳＤをネタにして生きるな』と言われるし、笑っていたら『詐病だ、嘘つきだ』と言われる。」と書き出し、「どんな仕事をしても批判的なことばかり言う人はいるし、私がどんなに真っ当な正しいことを言っても、嘘を塗り重ねて事実を歪