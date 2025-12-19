私たち人間の身体は左右対称です。それだけではなく、じつは地球上のほとんどの動物が左右対称の身体を持っています。さらに言えば、自動車や飛行機など多くの乗り物も左右対称の構造をしています。【写真を見る】地球上初の「左右対称動物」と驚くほど多くの共通点がある“ロボット”これは当たり前のことに思えるかもしれませんが、じつは人間や動物の身体が左右対称にできているのは、進化生物学的に大きな理由があり、「脳