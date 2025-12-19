まれに見る強力メンバーがそろった朝日杯ＦＳ。伏兵扱いのスペルーチェだが、出すからにはもちろん勝算がある。宮田調教師は「すごく気が勝っている馬ですし、いかにも早い時期から結果を出せるタイプだろうなと思っていました」と仕上がりの早さをストロングポイントに挙げた。２歳冬は人間で言えば高校１年生ぐらい。やはり成長度の差は大きく出るようだ。「馬によって全然違いますね。明らかにいい馬だけど今じゃないなって