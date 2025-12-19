2026年1月9日よりテレ東系で放送がスタートする加藤ローサ主演ドラマ『婚活バトルフィールド37』の追加キャストとして、桐山漣、志田音々、佐藤ミケーラ倭子、戸塚純貴、榊󠄀原郁恵の出演が発表された。 参考：加藤ローサと福田麻貴が婚活に挑むアラフォー女子に『婚活バトルフィールド37』放送へ 本作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞