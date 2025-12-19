＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「INTERVIEW『新しい時代』の生き方、働き方」に掲載したインタビューの完全版（中編）です。 脳の不思議と人間の可能性について研究の最前線を担いつつ、一般向けに多くの著作を通じてをわかりやすく発信してきた池谷裕二氏。就活生とその親に向けたアドバイスを聞いたインタビューの第二弾では就活につきものの不安との対峙法について聞いた。（取材・文／