近年はマウスピース型矯正装置の進化によって、歯列矯正の選択肢が広がっています。こうした中、従来のワイヤー矯正とマウスピース型矯正装置、どちらが自分に合っているか迷う人も少なくないようです。そこで、それぞれの治療の費用や治療期間、通院頻度などについて「日本橋ひびき矯正歯科」の小泉先生にお聞きしました。 監修歯科医師：小泉 響子（日本橋ひびき矯正歯科） 長崎大学歯学部卒業。東京医