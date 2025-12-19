BICO・GHIは12月12日に、同社の展開する「金きゃらじゃぱん」から、映画公開40周年を記念して「ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード」を発売する。ラインアップは、「ビー・バップ・ハイスクール（1985）純金カード」「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード」「ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード」の3種類。いずれも200枚限定で、価格は5万円。●1985年に若者たちを熱狂させた伝