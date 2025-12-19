東海旅客鉄道と瑞起は12月17日、1月に引退したJR東海所属の新幹線電気軌道総合試験車923形0番代（通称「ドクターイエロー」・T4編成）をモチーフにしたワイヤレスイヤホンについて、クラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げたことを発表した。プランは一口1万8060円の「ドクターイエロープラン」、1万9800円の「ドクターイエローコンプリートプラン」の二つで、期間は2月28日まで。目標金額は3300万円となっている。●ケ