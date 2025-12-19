【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、【逆転】をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする、『なにわ男子の逆転男子』。番組史上初となる1時間スペシャルが、いよいよ今夜23時15分（一部地域を除く）より放送される。 今回の1時間スペシャルは、【これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編】と【正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル】の豪華2本立て。