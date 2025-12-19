本来なら冬眠しているクマが福島県の人里に出没。朝から7時間以上にわたり、柿の木に居座り続け、柿をむさぼり続けた。住宅の敷地内にある柿の木にクマ大きな柿の木に浮かぶ黒い影…。ゆっくり枝の先の方まで移動している。年の瀬が迫った18日。本来なら冬眠しているクマが福島県の人里に出没、その姿をFNNのカメラが捉えた。記者リポート：クマの目撃情報があってから6時間が経ちましたが、未だに柿の木の上に居座っています。毛