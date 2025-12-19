千葉県鴨川市北部の山林で計画されている大規模太陽光発電施設（メガソーラー）を巡り、開発区域外での誤伐採が１３か所に上り、広さは計約２・４ヘクタールに及んでいたことがわかった。県は１７日、広範な誤伐採を問題視し、事業者に原因究明を求める行政指導を行ったと明らかにした。メガソーラーへの対策強化に向け、国の動向などを踏まえ、条例制定を検討する方針も示した。同市のメガソーラー計画を巡っては、１０月下旬